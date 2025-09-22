Verfolgungsjagd in Wien: Lenker rast mit 180 km/h über den Ring

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Mit 180 km/h ist ein 24-jähriger Autolenker ohne Führerschein in der Nacht auf Sonntag auf der Wiener Ringstraße vor der Polizei davongerast und hat dabei Passanten gefährdet und rote Ampeln missachtet. Der junge Mann war bereits vor der Flucht zu schnell unterwegs, weswegen ihn Polizisten gegen 2 Uhr am Parkring anhalten wollten. Am Schubertring hätte er beinahe die Kontrolle über den Pkw verloren und war auf eine Menschengruppe zugerast, die auf eine Straßenbahn wartete.

Die Verfolgung führte zwischenzeitlich auch über mehrere Gassen in der Innenstadt und zurück auf den Ring, berichtete die Polizei am Montag. Als der Lenker nach der Missachtung von mehreren roten Ampeln in die Eschenbachgasse einbog, verloren die Beamten das Fahrzeug aus den Augen. Wenig später fanden sie den Pkw unversperrt am Schillerplatz. Raser hatte keinen Führerschein Der Lenker wurde jedoch ausgeforscht. Bei dem 24-Jährigen handelt es sich um einen österreichischen Staatsbürger, dem bereits die Lenkberechtigung entzogen worden war.