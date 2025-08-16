Döbling: Bei einer Polizeikontrolle wurden 33 Raser gestoppt

Bei einer Verkehrskontrolle in Wien-Döbling hat die Polizei am Donnerstagnachmittag zahlreiche Raser aus dem Verkehr gezogen. Während der zweistündigen Schwerpunktaktion auf der Klosterneuburger Hochstraße wurden insgesamt 33 Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen. In drei Fällen waren die Überschreitungen so gravierend, dass die Beamten die Führerscheine der Lenker an Ort und Stelle einzogen.

Motorradfahrer mit 130 km/h unterwegs

Besonders drastisch fiel der Verstoß eines Motorradfahrers aus, der mit über 130 km/h in der 70er-Zone unterwegs war. Neben dem Führerscheinentzug wurde in diesem Fall auch das Motorrad beschlagnahmt. Zwei weitere Fahrzeuge wurden mit über 40 km/h mehr als den erlaubten 70 km/h gemessen – auch sie mussten ihre Führerscheine abgeben. Die Kontrollaktion wurde von der Polizeiinspektion Nußdorfer Platz zwischen 13:15 und 15:15 Uhr durchgeführt.

Kampf gegen Hauptunfallursache