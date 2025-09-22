Hausfremder Mann trieb sich in Wiener Schule herum

Gegen 11 Uhr bemerkte der 59-jährige Schulwart einer Mittelschule in Floridsdorf einen fremden Mann, der sich im Schulgebäude aufhielt. Er sprach ihn an und erkundigte sich, was dieser denn in der Schule wolle. Trotz mehrfachen Ansprechens reagierte der Unbekannte nicht.

Er näherte sich dem Schulwart, bedrohte ihn und blieb dicht vor ihm stehen. "Kurz darauf verspürte der 59-Jährige einen Schmerz im Ellbogenbereich und stellte fest, dass er mit einem Feuerzeug leicht verbrannt worden war", gab die Wiener Polizei am Montagnachmittag bekannt.

In der Zwischenzeit kamen auch die Schulleiterin und ihr Stellvertreter hinzu. Der Fremde wurde zunehmend aggressiver und attackierte beide mit Fäusten. Sie hielten ihn auf Abstand und verständigten den Polizeinotruf.

Einvernahme noch ausständig

Beamte der Polizeiinspektion Kummergasse nahmen den 19-jährigen Somalier fest. Eine Vernehmung des Mannes ist noch ausständig. Vor Ort machte er keine Angaben zu seinen Beweggründen.