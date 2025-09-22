Wien: Siebenjähriger nach Fenstersturz weiter auf Intensivstation
Ein Siebenjähriger, der am Samstagabend bei einem Fenstersturz in Wien-Penzing lebensgefährlich verletzt wurde, ist am Montag weiterhin auf der Intensivstation eines Krankenhauses betreut worden. Das teilte das behandelnde Klinikum auf APA-Nachfrage mit.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einem Unfallgeschehen auszugehen, hieß es zudem seitens der Wiener Polizei. Ob fahrlässiges Verhalten vorliegen könnte, müssten die weiteren Ermittlungen erst zeigen.
Das Kind war aus dem zweiten Stock eines Mehrparteienhauses in den Innenhof gefallen und hatte ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten. Die Mutter hörte den Aufprall und entdeckte ihren schwer verletzten Sohn. Nach ersten Erhebungen sollen sich die 40-Jährige und ihre drei weiteren minderjährigen Kinder in der Wohnung aufgehalten haben.
