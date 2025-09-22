Wien: Siebenjähriger nach Fenstersturz weiter auf Intensivstation

Ein Siebenjähriger, der am Samstagabend bei einem Fenstersturz in Wien-Penzing lebensgefährlich verletzt wurde, ist am Montag weiterhin auf der Intensivstation eines Krankenhauses betreut worden. Das teilte das behandelnde Klinikum auf APA-Nachfrage mit.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einem Unfallgeschehen auszugehen, hieß es zudem seitens der Wiener Polizei. Ob fahrlässiges Verhalten vorliegen könnte, müssten die weiteren Ermittlungen erst zeigen.