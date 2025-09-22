Was die "Zugänglichkeit für alle" auf den Wiener Einkaufsstraßen betrifft, so hat es in den vergangenen zehn Jahren so gut wie keine Verbesserungen gegeben. Zu diesem Schluss kommt eine aktuelle Studie des ÖZIV Bundesverbands, der Interessenvertretung für Menschen mit Behinderungen. Laut einer Erhebung aus dem Jahr 2024 wurden nur im Fall der Mariahilfer Straße kontinuierliche Verbesserungen festgestellt. In Summe sind weniger als die Hälfte der Eingänge stufenlos zugänglich.

Laut BGStG (Behindertengleichstellungsgesetz) sind Diskriminierungen durch Barrieren seit dem Jahr 2016 (nach einer zehnjährigen Übergangsfrist) verboten, was unter anderem eben auch einen stufenlosen Zugang in Gebäude und Geschäfte bedeutet.

Der ÖZIV Bundesverband führt seit 2014 regelmäßige Studien durch, um die Zugänglichkeit der Geschäfte in Einkaufsstraßen zu erheben - 2024 wurden umgebaute bzw. umgestaltete Einkaufsstraßen in Wien unter die Lupe genommen. Eine positive Entwicklung konnte dabei nicht festgestellt werden: So waren bei der Studie im Jahr 2020 durchschnittlich 41,7 Prozent der untersuchten Geschäftseingänge stufenlos zugänglich, im Jahr 2024 waren es - laut ÖZIV auch aufgrund des eingeschränkten Samples - nur noch 35,5 Prozent.