Vienna Comic Con feiert zehnjähriges Jubiläum

Von Franziska Trautmann Mit gratis Popcorn und freiem Eintritt zur Vorstellung „Pirates of the Caribbean“ lud der Veranstalter Austrian Exhibition Experts GmbH zur Pressekonferenz für die diesjährige Vienna Comic Con (VIECC) ein. Ein Highlight: Schauspieler Kevin McNally, der in der Filmreihe „Mr. Gibbs“ verkörperte, gab exklusive Einblicke in die Piraten-Welt. Für alle Comic Con Gäste mit VIP-Tickets ein besonderer Auftakt zum Jubiläumswochenende. 40.000 Besucher erwartet Denn die VIECC feiert dieses Jahr zehnjähriges Bestehen und dafür planten die Projektleiter Patrick Krippner und Chang Xue viele Besonderheiten. „Zum Jubiläum wollten wir ein Wochenende schaffen, das die ganze Bandbreite der VIECC zeigt“, sagen Krippner und Xue. Von 22. bis 23. November verwandelt sich die Messe Wien im 2. Wiener-Gemeindebezirk in ein buntes Zentrum der Popkultur.

Rund 40.000 Besucher werden erwartet, um in die Welt von Fantasy, Film, Games und Fandom einzutauchen. Bereits am Freitag eröffnet der traditionelle VIECC Maskenball das Wochenende. Er findet in der Imperial Riding School unter dem Motto „Der Novigrad Maskenball“ statt. An den beiden Haupttagen Samstag und Sonntag präsentieren über 600 Aussteller ein dichtes Programm aus Merchandise, Gaming und Kunst auf rund 42.000 Quadratmetern . Internationale Stars Traditionell stark vertreten ist wie jedes Jahr die Cosplay-Community. Bei den VIECC Cosplay Championships treten nationale und internationale Kostümkünstler gegeneinander an. Heuer findet auch zum ersten Mal der neue VIECC DACH Cosplay Cup statt, bei dem die besten Cosplay-Duos aus Österreich, Deutschland und der Schweiz gesucht werden. Neben interaktivem Programm kündigen Krippner und Xue ein Gäste-Line-up an, das manche Fan-Herzen höherschlagen lassen könnte. Allen voran steht Hollywood-Star Elijah Wood. Aber auch prominente kreative Köpfe sind am Wochenende Vorort. Arild Midthun, einer der bekanntesten Disney-Zeichner Europas, bringt seine Version von Donald Duck nach Wien. Und für viele österreichische Leser könnte Thomas Brezina ein besonderer Stargast sein.