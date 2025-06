"Stranger Things"-Star kommt zu Vienna Comic Con

Wie passend, dass am 22. und 23. November die Vienna Comic Con in der Messe Wien stattfindet und der Schauspieler hier auch dabei sein wird.

Spätestens ab 27. November wird Schauspieler Jamie Campbell Bower wieder in aller Munde sein. Denn da kommt die fünfte Staffel der Netflix-Serie "Stranger Things" heraus und Campbell Bower verkörpert den Bösewicht "Vecna" in der Serie.

Auch andere Stars haben sich schon angekündigt. So wird etwa Ross Marquand, bekannt als Aaron in "The Walking Dead" und als Red Skull in "Avengers: Infinity War" dabei sein. Auch Ser Meryn Trant aus "Game of Thrones", gespielt von Ian Beattie ist mit von der Partie.

Und für alle "Gossip Girl"-Fans kommt Jessica Szohr (spielt Vanessa Abrams in der Serie).