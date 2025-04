"Herr der Ringe"-Star kommt zur "Comic Con" nach Wien

"Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden", heißt es doch so episch in "Herr der Ringe".

Die "Vienna Comic Con" feiert heuer 10-jähriges Jubiläum - und da muss ein ganz besonderer Stargast her, nämlich Frodo Beutlin - sprich Hollywoodstar Elijah Wood wird am 22. und 23. November in Wien sein.