Vienna City Marathon: ÖAMTC rät Autofahrern, das Zentrum meiden

Im Vorfeld des 42. Vienna City Marathons am kommenden Sonntag rechnet der Mobilitätsclub ÖAMTC auch wieder mit Verzögerungen für Autofahrerinnen und Autofahrer aufgrund einiger Sperren. Davon betroffen sein wird unter anderem die Ringstraße, die im Bereich zwischen Stadiongasse und Schottengasse von Freitag 20.00 Uhr bis Sonntag 20.00 durchgehend gesperrt bleibt. "Wir raten, das Zentrum sowie die Innenstadt zu meiden", teilte ein Sprecher des ÖAMTC der APA am Mittwoch mit. Auch wurde empfohlen, die weiteren Bezirke innerhalb des Gürtels sowie Teile des Bezirks Leopoldstadt sowie der Brigittenau am Tag des Marathons großräumig zu umfahren. "Die Stadtautobahnen sind dagegen im Wesentlichen - mit Ausnahme der Zufahrten in die Innenstadt - frei befahrbar", sagte der Sprecher. Auch auf Parkmöglichkeiten in Garagen, Parkplätzen außerhalb der Streckenbereiche sowie die U-Bahnen wurde hingewiesen.

Zweierlinie betroffen Bis circa 8.30 Uhr am Sonntag ist die Zufahrt über die Friedensbrücke, Rossauer Brücke, die Augartenbrücke sowie die Salztorbrücke in die vom Marathon betroffenen Bezirke möglich. Die Abfahrt aus der Innenstadt und Wien-Alsergrund in Richtung der Südosttangente (A23) ist über den Franz-Josefs-Kai, die Uraniastraße, die Dampfschiffstraße, die Weißgerber- und Erdberger Lände ab 11.20 Uhr möglich. Das Befahren der Zweierlinie ist nur in Richtung Wien-Neubau im Abschnitt zwischen Alser Straße und Neustiftgasse möglich (ausgenommen die Zufahrt zur Garage Museumsquartier). Der ÖAMTC verwies in diesem Zusammenhang auch auf mehrere Ableitungen.

46.000 Teilnehmer bei Laufevents Der Bezirk Mariahilf und Teile von Rudolfsheim-Fünfhaus seien dagegen in der Zeit von 8.30 bis etwa 13.00 Uhr (während des Laufes über Linke Wienzeile und retour über Mariahilfer Straße) nur sehr eingeschränkt über Schleusen zu erreichen bzw. zu verlassen. Zufahrten aus den Bezirken Landstraße, Wieden und Margareten Richtung Zentrum sind nur bis Schwarzenbergplatz, Lothringer Straße bzw. Karlsplatz möglich. Das Marathonwochenende lockt auch heuer wieder zahlreiche Läuferinnen und Läufer nach Wien. Florian Holecek, Head of Production im Organisationsteam des Vienna City Marathons, rechnete am Mittwoch gegenüber der APA für das gesamte Eventwochenende mit grob 46.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. "Zwischen 37.500 und 38.000 davon werden am Sonntag für den Marathon erwartet", schätzte Holecek.