Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt: 48-Jähriger in Neubau festgenommen

Zwei aufmerksame Passantinnen haben am Samstagnachmittag in Wien-Neubau einen mutmaßlichen Fahrraddiebstahl vereitelt. Die Frauen beobachteten gegen 16:20 Uhr einen Mann, der sich an einem Fahrradständer in der Schottenfeldgasse verdächtig verhielt. Der Unbekannte soll sich wiederholt umgesehen haben, bevor er ein Werkzeug hervorholte und versuchte, ein Fahrradschloss zu knacken.

Flucht und schnelle Festnahme

Als der mutmaßliche Dieb bemerkte, dass er beobachtet wurde, ließ er von dem Fahrrad ab und flüchtete in Richtung Mariahilfer Straße. Die Zeuginnen alarmierten umgehend die Polizei und gaben eine detaillierte Personenbeschreibung ab. Beamte des Stadtpolizeikommandos Margareten konnten den Tatverdächtigen kurze Zeit später in der nahegelegenen Esterházygasse anhalten und vorläufig festnehmen. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks fanden die Polizisten einen Bolzenschneider und einen Seitenschneider, die als mutmaßliches Tatwerkzeug sichergestellt wurden.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 48-jährigen ungarischen Staatsangehörigen. Er wurde wegen des Verdachts des versuchten Einbruchsdiebstahls angezeigt und befindet sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an.