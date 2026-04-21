Versuchte Vergewaltigung am Bahnhof Stadlau

Am Montagnachmittag gegen 17.20 Uhr wurde die Polizei zum Bahnhof Stadlau gerufen, nachdem ein Tatverdächtiger von Zeugen in einem Zug angehalten worden war. Erhebungen ergaben, dass der Mann kurz vorher eine Frau in dem Zug attackiert hatte und versucht haben soll, sexuelle Handlungen an ihr vorzunehmen.