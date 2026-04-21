Versuchte Vergewaltigung am Bahnhof Stadlau
Ein Mann soll in einem Zug versucht haben, eine Frau zu vergewaltigen.
Am Montagnachmittag gegen 17.20 Uhr wurde die Polizei zum Bahnhof Stadlau gerufen, nachdem ein Tatverdächtiger von Zeugen in einem Zug angehalten worden war. Erhebungen ergaben, dass der Mann kurz vorher eine Frau in dem Zug attackiert hatte und versucht haben soll, sexuelle Handlungen an ihr vorzunehmen.
Das Opfer konnte sich mit Hilfe von Zeugen losreißen und wurde nicht verletzt. Aufgrund des vorliegenden Tatverdachts wurde der Mann vorläufig festgenommen. Die Identität des Mannes ist nach wie vor ungeklärt, er machte gegenüber den Beamten bisher keinerlei Angaben.
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