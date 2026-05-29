Versteigerung: Eine Nacht im Architekturjuwel Villa Beer

Die Villa Beer, ein von Josef Frank und Oskar Wlach in den Jahren 1929/1930 errichtetes Gebäude, ist erst seit diesem Jahr für die Öffentlichkeit zugänglich.

Das Besondere an dem Architekturjuwel? Im Dachgeschoss kann man Gästezimmer mieten, um dort auch zu übernachten. Das Betreuungszentrum Hemayat versteigert nun eine Nacht in der Villa Beer – konkret darf man sich 24 Stunden (maximal vier Gäste) dort aufhalten und wird von Hausherr Lothar Trierenberg persönlich empfangen und durch die Villa geführt.