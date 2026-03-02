Vermisste Brüder: Vater hat sich wohl ins Ausland abgesetzt

Auch fünf Tage nach dem Verschwinden der beiden Brüder im Alter von sieben und acht Jahren fehlt von ihnen jede Spur. "Die Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen wegen des Verdachts der Kindesentziehung sind im vollen Gange", sagte ein Sprecher der Wiener Polizei am Montagvormittag auf KURIER-Anfrage.

Der Vater der beiden Buben soll sie am vergangenen Mittwoch am Weg zur Schule in Wien-Leopoldstadt abgepasst haben. Sie waren von der Wohnung der Mutter losgegangen, aber nie in der Schule angekommen. Die Schulleitung hatte schließlich Alarm geschlagen. Mann wahrscheinlich nicht mehr in Österreich Die Ermittler befürchten, dass sich der Mann nicht mehr in Österreich aufhält. "Eine Verbringung der Kinder ins Ausland ist mittlerweile sehr wahrscheinlich und fließt in die Ermittlungsarbeit mit ein. Es wurde bereits ein entsprechender Auslandsschriftverkehr durch die Kriminalpolizei eingeleitet", erklärte der Polizeisprecher.

Obsorge liegt bei der Mutter „Die Obsorge liegt in dem Fall bei der Mutter. Wir haben sie schon vor dem Vorfall bei der Erziehung unterstützt und führen jetzt Entlastungsgespräche mit ihr“, sagte Ingrid Pöschmann, Sprecherin der Kinder- und Jugendhilfe (MA 11). Die Eltern sind getrennt, die Kinder wuchsen in der Wohnung der Mutter auf. „Wenn man ohne Absprache seine Kinder mitnimmt, dann zeigt das, wie die Kommunikation in dieser Beziehung läuft. Auf diese Art glaubt ein Elternteil, sich durchsetzen zu können“, erklärte Pöschmann. Von Kindesentziehung würde man auch dann sprechen, wenn beide Eltern das Sorgerecht haben und ein Partner den anderen bewusst nicht über den Aufenthalt der Kinder informiert.

„Wir wissen derzeit noch nicht, ob wir eine Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos veranlassen werden, das hängt von den Kollegen im Landeskriminalamt und der Staatsanwaltschaft ab“, hieß es vergangene Woche von der Polizei. Hohe Aufklärungsquote Fälle von Kindesentziehung finden in Österreich zumeist im familiären Bereich statt. Im Jahr 2024 (aktuellste Zahl) wurden 95 Fälle von Kindesentziehung angezeigt, 93 davon wurden geklärt. Besonders viele Fälle gab es mit 112 im Jahr 2018.