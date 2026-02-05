Schwer verletzter Welpe im Votivpark gefunden: Hinweise erbeten

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Nur vier bis fünf Monate alt soll das Hundeweibchen "Mila" sein. In ihrem kurzen Leben dürfte sie aber schon einiges durchgemacht haben. Zumindest zeugen ihre Verletzungen davon. Gefunden wurde "Mila" am 2. Februar vom Tierrettungsteam des "TierQuarTier Wien" im Votivpark. Der junge Hund befand sich in ungepflegtem und deutlich abgemagertem Zustand, zeigte sich jedoch zutraulich gegenüber Menschen, berichtet das "TierQuarTier" in einer Aussendung. Besonders auffällig seien aber ihre Verletzungen gewesen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © TierQuarTier

"Das rechte Vorderbein war stark deformiert und wies eine offene, entzündete Wunde auf, das linke Vorderbein zeigte eine deutliche Fehlstellung sowie weitere Verletzungen." Umgehend sei der Hund in die Tierklinik gebracht worden, wo sich das ganze Ausmaß ihrer Verletzungen zeigte: Neben einer alten, unbehandelten Fraktur wurde eine schwere Strangulationsverletzung diagnostiziert. "Nach aktuellem medizinischem Stand besteht der begründete Verdacht, dass ein Vorderbein über längere Zeit mit einem Seil oder ähnlichen Gegenstand abgeschnürt wurde", wird berichtet. Die dadurch verursachte Durchblutungsstörung führte zu massiven Gewebeschäden, Entzündungen und erheblichen Schmerzen. Anhand von regelmäßigen Kontrollen soll nun geklärt werden, ob das Bein erhalten werden kann, andernfalls stehe als letzte medizinische Option eine Amputation im Raum, heißt es. Verdacht auf Misshandlung Der Verdacht auf Misshandlung stehe im Raum. "Die Verletzungen dieses jungen Hundes sprechen eine deutliche Sprache", so Thomas Benda, Betriebsleiter des "TierQuarTier" Wien. "Was Mila angetan wurde, erschüttert uns zutiefst. Alles deutet darauf hin, dass sie schwere Misshandlungen erlitten hat."