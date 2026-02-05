Schwer verletzter Welpe im Votivpark gefunden: Hinweise erbeten
Zusammenfassung
- Schwer verletzter Welpe „Mila“ wurde am 2. Februar im Votivpark gefunden, mit Verdacht auf Misshandlung und massiven Verletzungen an den Vorderbeinen.
- Das TierQuarTier Wien bittet gemeinsam mit dem Veterinäramt um Hinweise zu Milas Herkunft oder Beobachtungen rund um den Fundzeitpunkt.
- Für die aufwendige medizinische Versorgung werden Spenden erbeten; Hinweise nimmt das Fundservice für Haustiere entgegen.
Nur vier bis fünf Monate alt soll das Hundeweibchen "Mila" sein. In ihrem kurzen Leben dürfte sie aber schon einiges durchgemacht haben. Zumindest zeugen ihre Verletzungen davon.
Gefunden wurde "Mila" am 2. Februar vom Tierrettungsteam des "TierQuarTier Wien" im Votivpark. Der junge Hund befand sich in ungepflegtem und deutlich abgemagertem Zustand, zeigte sich jedoch zutraulich gegenüber Menschen, berichtet das "TierQuarTier" in einer Aussendung. Besonders auffällig seien aber ihre Verletzungen gewesen.
"Das rechte Vorderbein war stark deformiert und wies eine offene, entzündete Wunde auf, das linke Vorderbein zeigte eine deutliche Fehlstellung sowie weitere Verletzungen." Umgehend sei der Hund in die Tierklinik gebracht worden, wo sich das ganze Ausmaß ihrer Verletzungen zeigte: Neben einer alten, unbehandelten Fraktur wurde eine schwere Strangulationsverletzung diagnostiziert. "Nach aktuellem medizinischem Stand besteht der begründete Verdacht, dass ein Vorderbein über längere Zeit mit einem Seil oder ähnlichen Gegenstand abgeschnürt wurde", wird berichtet. Die dadurch verursachte Durchblutungsstörung führte zu massiven Gewebeschäden, Entzündungen und erheblichen Schmerzen. Anhand von regelmäßigen Kontrollen soll nun geklärt werden, ob das Bein erhalten werden kann, andernfalls stehe als letzte medizinische Option eine Amputation im Raum, heißt es.
Verdacht auf Misshandlung
Der Verdacht auf Misshandlung stehe im Raum. "Die Verletzungen dieses jungen Hundes sprechen eine deutliche Sprache", so Thomas Benda, Betriebsleiter des "TierQuarTier" Wien. "Was Mila angetan wurde, erschüttert uns zutiefst. Alles deutet darauf hin, dass sie schwere Misshandlungen erlitten hat."
Gemeinsam mit dem Veterinäramt der Stadt Wien bittet das "TierQuarTier" nun um Hinweise: Personen, die Mila erkennen, Hinweise zu ihrer Herkunft oder Vorgeschichte geben können oder am 2. Februar Beobachtungen im Bereich des Votivparks gemacht haben, werden ersucht, sich zu melden.
Hinweise und Spenden
Hinweise nimmt das Fundservice für Haustiere der Stadt Wien unter der Telefonnummer 01/4000-8060 entgegen.
Schwer verletzte Tiere wie "Mila" seien für das Tierheim - aufgrund der aufwendigen medizinischen Betreuung - finanziell schwer zu stemmen. Die Organisation unterstützen kann man HIER.
Kommentare