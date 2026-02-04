Gerettete Bärin genießt ihre gewonnene Freiheit

Mehr als 20 Jahre hat Mici eingesperrt in einem Käfig neben einem Restaurant verbracht. Nach Zustimmung ihres Besitzers konnte die Bärin im November von Slowenien nach Österreich gebracht werden. Seither ist sie im Bärenwald Arbesbach (Bezirk Zwettl) untergebracht und hat sich bereits gut eingelebt, wie Vier Pfoten berichtet.

Freude nach falscher Haltung Die Bärin blühe förmlich auf, heißt es in einer Aussendung des Tierschutzverein. Sie freue sich vor allem über den Neuschnee, wuzle sich über die Eisfläche ihres Teichs und spiele mit allem, was zur Verfügung steht, sagt Cheftierpflegerin Annelies Friedl.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Vier Pfoten Mici liefert ihren Pflegerinnen und Pflegern beinahe akrobatische Einlagen.