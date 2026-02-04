Niederösterreich

Gerettete Bärin genießt ihre gewonnene Freiheit

Eine Aufnahme von Bärin Mici wie sie auf ihrem Rücken durch den Schnee kugelt und einen Ball hält.
Vor wenigen Wochen übersiedelte Mici nach Arbesbach. Trotz langer Gefangenschaft blüht die Bärin rasch auf, so Vier Pfoten.
Von Kristina Leitner
04.02.26, 17:15

Mehr als 20 Jahre hat Mici eingesperrt in einem Käfig neben einem Restaurant verbracht. Nach Zustimmung ihres Besitzers konnte die Bärin im November von Slowenien nach Österreich gebracht werden. Seither ist sie im Bärenwald Arbesbach (Bezirk Zwettl) untergebracht und hat sich bereits gut eingelebt, wie Vier Pfoten berichtet.

Freude nach falscher Haltung

Die Bärin blühe förmlich auf, heißt es in einer Aussendung des Tierschutzverein. Sie freue sich vor allem über den Neuschnee, wuzle sich über die Eisfläche ihres Teichs und spiele mit allem, was zur Verfügung steht, sagt Cheftierpflegerin Annelies Friedl.

Mici liegt mit dem Rücken auf der Eisfläche und streckt ihre Beine von sich.

Mici liefert ihren Pflegerinnen und Pflegern beinahe akrobatische Einlagen.

Zwar habe die jahrzehntelange nicht artgemäße Haltung ihre Spuren hinterlassen. Dennoch sei Micis Entwicklung motivierend. "Angesichts ihres Muts, Neues zu erkunden, und ihrer Lebensfreude sind wir sehr sicher, dass sie all ihre Traumata bald gänzlich überwinden wird", so Friedl.

