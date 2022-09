Verkehrsunfall in Döbling: Pkw krachte in Gebäude

Ein PKW-Lenker ist Sonntagnacht ins Schleudern geraten und dann gegen ein Gebäude in Döbling geprallt. Der 23-jährige Lenker wurde nach der Erstversorgung durch die Berufsrettung Wien schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die 30-jährige Beifahrerin wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW und dem Gebäude entstand Sachschaden. Die Berufsfeuerwehr Wien entfernte das Unfallfahrzeug und sicherte den beschädigten Gebäudeeingang ab.

Erste Erhebungen und Zeugenbefragungen haben ergeben, dass der Lenker vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug verloren hat. Der Lenker soll nicht durch Alkohol oder andere Drogen beeinträchtigt gewesen sein.

Der Mann wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr angezeigt.