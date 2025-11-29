19-Jähriger krachte in Donaustadt mit dem Auto gegen Betonwand

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es in der Nacht auf Freitag in der Donaustadt gekommen. Wie die Polizei am Samstag berichtet, lenkte ein 19-jähriger nach ersten Erhebungen sein Auto auf der Johann-Kutschera-Gasse in Richtung Maria-Tusch-Straße.

Dabei soll es zu Vibrationen am Lenkrad des Fahrzeugs gekommen sein. Kurz darauf hörte der Lenker laut eigener Aussage einen lauten Knall, woraufhin das Fahrzeug nach rechts abkam und gegen eine Betonleitwand prallte. Der Pkw überschlug sich und kam auf dem Dach zum Stillstand.