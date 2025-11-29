Bei einem Verkehrsunfall in Groß-Enzersdorf (Bez. Gänserndorf) sind in der Nacht auf Samstag zwei Männer aus Wien schwer verletzt worden. Ein mit Sommerreifen ausgestattetes Fahrzeug war um 0.40 Uhr von der L3019 abgekommen und in einem Acker gelandet. Der 20-jährige Lenker dürfte laut Polizei aus dem Wagen geschleudert worden sein. Er war im Acker liegengeblieben und wurde wie der ebenfalls schwer verletzte 19-jährige Beifahrer vom Rettungsdienst ins Spital gebracht.