Alkoholisierter Fahrer verursachte Unfall auf der A1

Ein 53-jähriger Autofahrer aus St. Pölten ist in der Nacht zum Mittwoch auf der A1 bei Viehdorf verunglückt. Der Mann soll gegen 22.20 Uhr aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben und frontal mit einem Warnleitanhänger auf dem Pannenstreifen kollidiert sein. Der Anhänger diente zur Absicherung einer Baustelle im Bereich des Straßenkilometers 117.

Bei dem Unfall erlitt der Fahrer schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst ins Landesklinikum Amstetten gebracht werden. Ein durchgeführter Alkoholtest soll laut Polizeiangaben positiv verlaufen sein. Der Führerschein wurde dem Fahrer vorläufig abgenommen.

Ermittlungen zur Unfallursache

Die genauen Umstände, die zu dem Kontrollverlust führten, sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der 53-Jährige wird der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde zur Anzeige gebracht. Neben der möglichen Alkoholisierung werden auch andere Faktoren wie Müdigkeit oder technische Defekte als mögliche Unfallursachen untersucht.