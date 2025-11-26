Fahrplanänderungen auf der Nordbahn wegen Bauarbeiten der ÖBB

Auf der Nordbahn kommt es nach ÖBB-Angaben ab Donnerstag wegen Bauarbeiten in Wien-Leopoldau zu Fahrplanänderungen. Züge werden umgeleitet oder entfallen. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet.

Im Abschnitt Wien-Meidling - Deutsch-Wagram werden Züge der Linie REX1 von Donnerstag bis 12. Dezember über Stadlau umgeleitet. Ausnahmen gelten in den Abendstunden und für einige Verstärkerzüge. Auf der Verbindung Wien-Floridsdorf - Marchegg entfallen von 6. Dezember, 23.40 Uhr, bis 13. Dezember, 4.20 Uhr, einige Züge der Linie S1.