Fahrplanänderungen auf der Nordbahn wegen Bauarbeiten der ÖBB
Auf der Nordbahn kommt es nach ÖBB-Angaben ab Donnerstag wegen Bauarbeiten in Wien-Leopoldau zu Fahrplanänderungen. Züge werden umgeleitet oder entfallen. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet.
Im Abschnitt Wien-Meidling - Deutsch-Wagram werden Züge der Linie REX1 von Donnerstag bis 12. Dezember über Stadlau umgeleitet. Ausnahmen gelten in den Abendstunden und für einige Verstärkerzüge. Auf der Verbindung Wien-Floridsdorf - Marchegg entfallen von 6. Dezember, 23.40 Uhr, bis 13. Dezember, 4.20 Uhr, einige Züge der Linie S1.
Zwischen Deutsch Wagram und Gänserndorf wird es einen Schienenersatzverkehr mit Autobussen geben. Ein Zug der Linie S1 je Stunde kann trotz der Bauarbeiten weiterhin zwischen Wien und Gänserndorf verkehren und fährt bis bzw. kommt von Marchegg, teilen die ÖBB mit.
Nähere Informationen unter oebb.at/baustellen, oder telefonisch: 05-1717.
