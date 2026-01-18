Verkehrskontrolle am Wiener Gürtel: Führerscheine eingezogen

Bei einer großangelegten Verkehrskontrolle am Wiener Gürtel hat die Polizei am vergangenen Wochenende rund 100 Verkehrssünder zur Anzeige gebracht. Beamte der Polizeiinspektion Westbahnhof führten die Schwerpunktaktion zwischen dem 17. und 18. Januar 2026 durch. Besonders gravierend waren zwei Fälle von erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitungen, bei denen die Führerscheine der Lenker noch vor Ort eingezogen wurden.

Probeführerscheinbesitzer mit Tempo 94 und 97 erwischt In den frühen Morgenstunden des 18. Januar wurden zwei Fahrzeuglenker mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit angehalten. Eine 18-jährige Serbin soll gegen 02:40 Uhr mit 94 km/h am Mariahilfer Gürtel unterwegs gewesen sein. Der von ihr gelenkte PKW war laut Polizei auf ihren Vater zugelassen. Etwa eine halbe Stunde später, um 03:14 Uhr, wurde ein 21-jähriger rumänischer Staatsangehöriger mutmaßlich mit 97 km/h am Neubaugürtel gemessen. Den Angaben zufolge lenkte er ein Firmenfahrzeug mit slowakischer Zulassung. Beide Fahrer befinden sich noch in der Probezeit ihres Führerscheins und mussten diesen vorläufig abgeben, da die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um mehr als 40 km/h überschritten wurde.