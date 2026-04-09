Kein Führerschein, Auto gestohlen, Drogen: 20-Jähriger in Wien festgenommen

Beamte wurden auf das Fahrzeug aufmerksam, als es "ruckelnd" auf der Brünner Straße in Richtung stadtauswärts fuhr.

Die Wiener Polizei hat am Mittwochnachmittag einen 20-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit einem gestohlenen Fahrzeug unterwegs gewesen zu sein. Der Tatverdächtige mit russischer Staatsbürgerschaft soll zuvor einen Verkehrsunfall verursacht haben und anschließend vom Unfallort geflüchtet sein.

Gestohlenes Auto und verweigerte Tests

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der mutmaßliche Lenker nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und keine Ausweisdokumente mitführte. Während der Amtshandlung wurde der Polizei ein Fahrzeugdiebstahl gemeldet – es handelte sich dabei um genau jenes Fahrzeug, das die Beamten angehalten hatten.

Der Verdächtige soll das Auto unbefugt in Gebrauch genommen, einen Sachschaden verursacht und Fahrerflucht begangen haben. Da der 20-Jährige den Eindruck erweckte, unter Alkohol- oder Suchtmitteleinfluss zu stehen, forderten ihn die Beamten zu Tests auf, die er jedoch verweigerte.

Suchtmittel sichergestellt

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Polizisten eine nicht näher bestimmte Menge an Substanzen, bei denen es sich vermutlich um Suchtmittel handelt. Diese wurden sichergestellt. Der 20-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen.