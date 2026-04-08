Wien

Zehnjährige in Wien von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein Auto erfasste das Mädchen beim Überqueren der Straße in Liesing.
08.04.2026, 12:10

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Ein gelber ÖAMTC Hubschrauber fliegt über einem wolkenlosen Himmel.

Bei einem Verkehrsunfall in Wien-Liesing ist eine Zehnjährige am Dienstagnachmittag schwer verletzt worden. Laut Polizeisprecherin Irina Steirer waren Autos gegen 16.30 Uhr in der Anton-Baumgartner-Straße in Richtung Erlaaer Platz auf der linken Spur zum Stillstand gekommen. Ein 37-Jähriger wechselte mit seinem Wagen auf die rechte Spur, um an der stehenden Kolonne vorbeizufahren. Das Mädchen wollte zu dem Zeitpunkt zu Fuß von links die Straße überqueren.

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Rettungshubschrauber im Einsatz

Dabei rannte es zwischen den stehenden Autos über die Fahrbahn und wurde vom Pkw des 37-Jährigen erfasst, der gerade vorbeifuhr. Die Zehnjährige wurde zu Boden geschleudert und erlitt eine Kopfverletzung sowie einen Bruch eines Sprunggelenks. Die Berufsrettung versorgte das Kind notfallmedizinisch, bevor es mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurde. 

Blaulicht Wien
Agenturen, bsei  | 

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