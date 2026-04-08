Zehnjährige in Wien von Auto erfasst und schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Wien-Liesing ist eine Zehnjährige am Dienstagnachmittag schwer verletzt worden. Laut Polizeisprecherin Irina Steirer waren Autos gegen 16.30 Uhr in der Anton-Baumgartner-Straße in Richtung Erlaaer Platz auf der linken Spur zum Stillstand gekommen. Ein 37-Jähriger wechselte mit seinem Wagen auf die rechte Spur, um an der stehenden Kolonne vorbeizufahren. Das Mädchen wollte zu dem Zeitpunkt zu Fuß von links die Straße überqueren.