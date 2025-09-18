Vergewaltigung in Baustellencontainer: 53-Jähriger Taxler unter Verdacht

Aufgrund eines Zeugenaufrufs nach der mutmaßlichen Vergewaltigung einer 28-Jährigen in einem Baustellencontainer in der Hofherr-Schrantz-Gasse in Wien-Floridsdorf vor fast zwei Wochen hat die Polizei drei Meldungen erhalten. Diese würden nun vom Landeskriminalamt geprüft.

Ebenso in die Ermittlungen einbezogen werden die Zugangsmöglichkeiten und Besitzverhältnisse zu dem Container, sagte Sprecher Philipp Haßlinger am Donnerstag.

Suche nach weiteren Opfern und Zeugen

Als tatverdächtig gilt ein 53-jähriger Taxler. Der Mann soll dort - nach bisherigem Ermittlungsstand - auch weitere Sexualdelikte begangen haben. Laut Angaben von Anrainern, soll der Verdächtige dort öfters mit Frauen gesehen worden sein. Die Ermittler suchen nun weitere Opfer sowie mögliche Zeugen.

Die 28-Jährige war am 4. September um 5.00 Uhr schwer alkoholisiert bei einem Afterhour-Lokal auf der Rechten Wienzeile zu dem 53-Jährigen ins Taxi gestiegen. Auf dem Weg nach Hause sagte der Fahrer, dass er noch etwas bei sich daheim vergessen habe und sie kurz einen Umweg einlegen müssten, berichtete Haßlinger. Die beiden sind dann noch zu einer Tankstelle gefahren. Dort dürfte der Verdächtige etwas zu trinken gekauft haben, wie aus den bisherigen Ermittlungen des Landeskriminalamts hervorgeht.

Frau hat keine Erinnerung mehr

Danach fuhr er die Frau weiter nach Floridsdorf. Im Bereich der Hofherr-Schrantz-Gasse betraten die beiden schließlich die Baustelle und stiegen über eine Leiter in einen Container. Dort soll der 53-Jährige ihr Kokain und ein Getränk gegeben haben. Ab diesem Zeitpunkt hat die Frau keine Erinnerungen mehr.