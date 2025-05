Der Notruf , der im vergangenen Oktober bei der Polizei einlangte, ließ das Schlimmste befürchten: Ein Mädchen berichtete davon, gemeinsam mit einer Freundin in ein Haus in Wien-Brigittenau gelockt, unter Drogen gesetzt und vergewaltigt worden zu sein. Wenig später nahm die WEGA an der Adresse zwei Männer (32 und 24 Jahre) fest. Die Mädchen waren zu dem Zeitpunkt 14 und 15 Jahre alt .

Beim Prozess im Landesgericht für Strafsachen in Wien am Mittwoch bestreiten die Angeklagten, es handelt sich um Asylwerber aus Algerien, die Vorwürfe. Sie hätten mit den Mädchen Party gemacht, der Sex sei freiwillig gewesen.

Was fest steht: Die Mädchen stammen aus schwierigen Verhältnissen. Das betont auch die Staatsanwältin. Dennoch seien ihre Angaben glaubwürdig. Auch deshalb, weil bei der 15-Jährigen einige Verletzungen festgestellt wurden. Darunter Würgemale am Hals, Hämatome und zahlreiche Abschürfungen. Ein Zeuge, der ebenfalls in dem Haus lebte, schilderte zudem, dass sich ein Mädchen hilfesuchend an ihn gewandt hätte.