Vertrauter von saudischem Prinzen in Wien verurteilt

Am Freitag ist am Wiener Landesgericht ein ägyptischer Geschäftsmann zu zehn Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Der 57-Jährige gab sich vor Gericht als Privatsekretär eines saudischen Prinzen aus. Der Schöffensenat sprach ihn wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs schuldig. Er soll zwischen 2016 und 2023 Wiener Geschäftsmänner um eine nicht mehr feststellbare Summe geprellt haben.

Die Geschädigten hatten rund 2,5 Millionen Euro vom Ägypter zurückgefordert. Sie wurden mit ihren Ansprüchen auf den Zivilrechtsweg verwiesen. Der Angeklagte, der die Vorwürfe bestritten hatte, nahm das Urteil an. Der Staatsanwalt gab keine Erklärung ab, somit ist das Urteil noch nicht rechtskräftig.

Geschäftsmänner trafen saudischen Prinzen

Der Ägypter soll sich den Geschädigten - einem Anwalt, einem Geschäftsmann und einem Arzt - als Privatsekretär eines saudischen Prinzen vorgestellt haben. Es handelt sich allerdings nicht um den saudischen Thronfolger Mohammed bin Salman. Zudem erwarte er eine Erbschaft in Milliardenhöhe aus dem Königshaus, soll er damals erklärt haben. Und: Er stellte Investitionen jenes Prinzen in Österreich in Aussicht - von einem Spital in Vösendorf bis hin zu einem Wiener Fußballklub.