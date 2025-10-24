Urbane Folklore: Weinlese am Wiener Schwarzenbergplatz

Die Bläser vom Musikverein Leopoldsdorf im Marchfelde stärken sich kurz vor ihrem Auftritt noch nebenan beim Würstelstand, eine Tram der Linie 71er fährt vorbei zum Zentralfriedhof.

Sodann erscheinen auch schon einige namhafte Wiener Winzer, Stadtchef Michael Ludwig (SPÖ) und Dompfarrer Toni Faber zu einem herbstlichen Ritual mit lieblicher Note.

60 Rebstöcke in vier Reihen stehen vor einem Palais auf dem Schwarzenbergplatz Nr. 2.

Und wir wer’n nimma sein

Die knorrigen, schon in die Jahre gekommenen Stöcke bilden weit und breit die einzige grüne Ecke auf einem Platz, der alles andere als klimafit wirkt, was auch einem Mitarbeiter vom Weingut Mayer am Pfarrplatz auffällt: „Hier hat es auch der Wein schwer."

Er weiß genau, wovon er spricht. Die Mayer-Winzer hegen und pflegen den kleinsten Weingarten Wiens. Über die Arbeit in der Mitte der Stadt erzählt er launig: „Wir suchen hier länger einen Parkplatz, als wir im Endeffekt Arbeit haben.“

Man würde gerne mehr von diesem ehrlichen Mann erfahren, doch da setzt die Marchfelder Blasmusik ein und lässt nicht nur Wiens Würdenträger aufhorchen.