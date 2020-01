Nach Tumulten vor Vorlesung: Uni Wien ruft zu respektvollem Miteinander auf

Diesen Dienstag konnte die Lehrveranstaltung nun nach einer "antifaschistischen Blockade" von ÖH Uni Wien und anderen linken Gruppen erstmals nicht stattfinden. Tags darauf wurde ein Burschenschafter, der am wöchentlichen "Farbenbummel" von schlagenden Studentenverbindungen vor dem Uni-Haupteingang teilgenommen hatte, in der Nähe der Hochschule von zwei Gegendemonstranten mit Faustschlägen attackiert.

Die FPÖ hat als Reaktion auf die Vorkommnisse in der kommenden Nationalratssitzung am Mittwoch eine "Aktuelle Stunde" mit dem Titel "Grundrechte in Gefahr - Totalitäre Tendenzen an Schulen und Unis stoppen!" auf die Agenda gesetzt. Auch die Debatte um ein Kopftuchverbot für Lehrerinnen soll dabei Thema sein.