Radfahrer bei Kollision mit Straßenbahn in Wien schwer verletzt

In der Nacht auf Freitag hat ein Radfahrer in Wien-Leopoldstadt beim Zusammenstoß mit einer Straßenbahn schwere Verletzungen im Kopfbereich erlitten.

Der 46-jährige Mann soll bei roter Ampel auf einem Schutzweg die Straße überquert haben, als eine Straßenbahngarnitur kurz vor Mitternacht von der Rotundenbrücke kommend Richtung Wittelsbachstraße in den Kreuzungsbereich Schüttelstraße einfuhr.