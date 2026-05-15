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Radfahrer bei Kollision mit Straßenbahn in Wien schwer verletzt
Der Mann soll bei einer roten Ampel über den Schutzweg gefahren sein.
In der Nacht auf Freitag hat ein Radfahrer in Wien-Leopoldstadt beim Zusammenstoß mit einer Straßenbahn schwere Verletzungen im Kopfbereich erlitten.
Der 46-jährige Mann soll bei roter Ampel auf einem Schutzweg die Straße überquert haben, als eine Straßenbahngarnitur kurz vor Mitternacht von der Rotundenbrücke kommend Richtung Wittelsbachstraße in den Kreuzungsbereich Schüttelstraße einfuhr.
Trotz einer Notbremsung kam es zum Zusammenstoß, teilte die Polizei mit. Der 46-jährige Radfahrer erlitt schwere Verletzungen, in der Straßenbahn wurde niemand verletzt.
Die Berufsrettung Wien übernahm die notfallmedizinische Versorgung des Mannes. Das Verkehrsunfallkommando nahm laut Polizei Erhebungen zum Unfallhergang auf.
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