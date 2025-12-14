Unfall mit Straßenbahn: Zwei Leichtverletzte im Frühverkehr

Sonntag Früh hat sich in Leopoldstadt ein Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn der Linie 2 und zwei Fahrzeugen ereignet. Die Straßenbah is von der Marienbrücke kommend mit zwei aus der Oberen Donaustraße kommenden PKW kollidierte.

Durch den Aufprall wurden alle beteiligten Fahrzeuge stak beschädigt, die Straßenbahn entgleiste. Die Lenker der PKW, ein 55-jähriger und ein 71-jähriger Mann, wurden jeweils leicht verletzt, sie konnten jedoch nach erfolgter Erstversorgung durch die Berufsrettung Wien in häusliche Pflege entlassen werden.

Der Straßenbahnfahrer blieb unverletzt, alle Fahrgäste in der Straßenbahn blieben ebenfalls unverletzt. Im Zuge des Einsatzes mussten die Marienbrücke und Teile der Oberen Donaustraße durch die Polizei gesperrt werden, es kam zu vorübergehenden Verkehrsumleitungen und starken Verkehrsbehinderungen.

Die Wiener Linien konnten die Linie 2 vorübergehend umleiten, so kam es zu keinen nennenswerten Einschränkungen bei den Fahrten der Wiener Linien.