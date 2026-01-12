Skurriler Einsatz: Alkoholisierter Mann griff nackt Polizisten an

In einem Mehrparteienhaus in Wien-Floridsdorf kam es Sonntagnacht zu einem Polizeieinsatz, bei dem ein 26-jähriger Mann festgenommen wurde. Der stark alkoholisierte Mann steht unter Verdacht, nackt mehrere Türen im Stiegenhaus beschädigt zu haben.

Nachbarn alarmierten die Polizei; als die Beamten eintrafen, soll der unbekleidete Wiener versucht haben, das Gebäude zu verlassen. Kopfstoß gegen Beamten Der 26-Jährige soll laut Landespolizeidirektion Wien im Lauf der Befragung zunehmend aggressiver geworden sein und die Beamten attackiert haben: So soll er "einen Kopfstoß gegen den Bauch eines Beamten ausgeführt haben", wie die Polizei am Montag berichtete.