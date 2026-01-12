Skurriler Einsatz: Alkoholisierter Mann griff nackt Polizisten an
In einem Mehrparteienhaus in Wien-Floridsdorf kam es Sonntagnacht zu einem Polizeieinsatz, bei dem ein 26-jähriger Mann festgenommen wurde.
Der stark alkoholisierte Mann steht unter Verdacht, nackt mehrere Türen im Stiegenhaus beschädigt zu haben.
Nachbarn alarmierten die Polizei; als die Beamten eintrafen, soll der unbekleidete Wiener versucht haben, das Gebäude zu verlassen.
Kopfstoß gegen Beamten
Der 26-Jährige soll laut Landespolizeidirektion Wien im Lauf der Befragung zunehmend aggressiver geworden sein und die Beamten attackiert haben: So soll er "einen Kopfstoß gegen den Bauch eines Beamten ausgeführt haben", wie die Polizei am Montag berichtete.
Der Mann wurde vorübergehend festgenommen und wegen des wegen des Verdachts des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt und mehrfacher Sachbeschädigung angezeigt.
Da eine psychische Beeinträchtigung vermutet wurde, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Einsatz wurden zwei Polizisten leicht verletzt.
