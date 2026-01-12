Floridsdorf

Skurriler Einsatz: Alkoholisierter Mann griff nackt Polizisten an

Blaulicht eines Einsatzfahrzeuges.
26-Jähriger soll mehrere Türen in einem Mehrparteienhaus in Wien-Floridsdorf beschädigt und bei der Festnahme Polizisten attackiert haben.
12.01.26, 11:32

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

In einem Mehrparteienhaus in Wien-Floridsdorf kam es Sonntagnacht zu einem Polizeieinsatz, bei dem ein 26-jähriger Mann festgenommen wurde.

Der stark alkoholisierte Mann steht unter Verdacht, nackt mehrere Türen im Stiegenhaus beschädigt zu haben.

Polizeieinsatz in Wien: 47-Jähriger bedrohte Ex-Frau

Nachbarn alarmierten die Polizei; als die Beamten eintrafen, soll der unbekleidete Wiener versucht haben, das Gebäude zu verlassen.

Kopfstoß gegen Beamten

Der 26-Jährige soll laut Landespolizeidirektion Wien im Lauf der Befragung zunehmend aggressiver geworden sein und die Beamten attackiert haben:  So soll er  "einen Kopfstoß gegen den Bauch eines Beamten ausgeführt haben", wie die Polizei am Montag berichtete.

Ehefrau und Kinder bedroht: Mann in Wien festgenommen

Der Mann wurde vorübergehend festgenommen und wegen des wegen des Verdachts des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt und mehrfacher Sachbeschädigung angezeigt.

Da eine psychische Beeinträchtigung vermutet wurde, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Einsatz wurden zwei Polizisten leicht verletzt.

Mehr zum Thema

Blaulicht Floridsdorf
kurier.at, eh, agenturen  | 

Kommentare