Polizeieinsatz in Wien: 47-Jähriger bedrohte Ex-Frau

Ein 47-Jähriger wurde in der Nacht zum Montag in Wien festgenommen, weil er seine Ex-Frau bedroht haben soll. Zuvor soll sich der Rumäne widerrechtlich Zutritt zur Wohnung der Betroffenen in Penzing verschafft haben, berichtete die Landespolizeidirektion Wien am Montag.

In der Wohnung befanden sich die Frau sowie ihr neuer Lebensgefährte und dessen Sohn. Der Verdächtige soll zunächst seine Ex-Partnerin mit einem Messer bedroht und sie auf den Boden gedrückt haben. Neuer Partner ging dazwischen Ihr Freund sowie dessen Sohn gingen dazwischen, dabei wurde der 47-Jährige im Gesicht verletzt. Auch die beiden anderen Männer zogen sich Verletzungen zu.