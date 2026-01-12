Penzing

Polizeieinsatz in Wien: 47-Jähriger bedrohte Ex-Frau

Blaulicht auf einem Polizeiauto vor einer Polizeistation.
Verdächtiger soll in einer Wohnung in Penzing seine Ex-Frau bedroht haben. Er wurde in einem Spital festgenommen.
12.01.26, 11:19

Ein 47-Jähriger wurde in der Nacht zum Montag in Wien festgenommen, weil er seine Ex-Frau bedroht haben soll.

Zuvor soll sich der Rumäne widerrechtlich Zutritt zur Wohnung der Betroffenen in Penzing verschafft haben, berichtete die Landespolizeidirektion Wien am Montag.

Mann bedroht Partnerin in Wiener Wohnung mit Messer

In der Wohnung befanden sich die Frau sowie ihr neuer Lebensgefährte und dessen Sohn. Der Verdächtige soll zunächst seine Ex-Partnerin mit einem Messer bedroht und sie auf den Boden gedrückt haben.

Neuer Partner ging dazwischen

Ihr Freund sowie dessen Sohn gingen dazwischen, dabei wurde der 47-Jährige im Gesicht verletzt. Auch die beiden anderen Männer zogen sich Verletzungen zu.

Alkoholisierte Frau: Angriff auf Taxifahrer und Polizei in Wien

Der Verdächtige flüchtete und ließ sich in einem Wiener Krankenhaus behandeln, dort wurde er von der Polizei festgenommen.

Waffen- und Annäherungsverbot

Er ist laut Exekutive nicht geständig. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

