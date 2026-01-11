Mann bedroht Partnerin in Wiener Wohnung mit Messer

Der Syrer wurde auf freiem Fuß angezeigt sowie ein Betretungs-, Annäherungs- und vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen, berichtete die Exekutive am Sonntag. Die Österreicherin lehnte die Fahrt in ein Krankenhaus ab.

Ein Beziehungsstreit ist am Samstagvormittag in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus eskaliert: Ein 26-Jähriger soll seine Partnerin verletzt und mit einem Messer bedroht haben, worauf die 35-Jährige sich in einem Zimmer einsperrte und die Polizei alarmierte.

