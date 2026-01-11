Rudolfsheim-Fünfhaus

Mann bedroht Partnerin in Wiener Wohnung mit Messer

Polizeiautos, drei Polizisten im Hintergrund.
Die Frau schloss sich vor ihrem gewalttätigen Partner ein und verständigte die Polizei.
11.01.26, 13:44

Ein Beziehungsstreit ist am Samstagvormittag in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus eskaliert: Ein 26-Jähriger soll seine Partnerin verletzt und mit einem Messer bedroht haben, worauf die 35-Jährige sich in einem Zimmer einsperrte und die Polizei alarmierte. 

Der Syrer wurde auf freiem Fuß angezeigt sowie ein Betretungs-, Annäherungs- und vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen, berichtete die Exekutive am Sonntag. Die Österreicherin lehnte die Fahrt in ein Krankenhaus ab.

Hilfe für Betroffene

Hilfeangebote des Vereins AÖF: Die Frauen-Helpline gegen Gewalt 0800/222-555 steht rund um die Uhr, mehrsprachig, anonym und kostenlos allen Frauen, Angehörigen und Interessierten zur Verfügung: www.frauenhelpline.at ; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at

Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800/216346 an.

Weitere Anlaufstellen für Gewaltopfer: Gewaltschutzzentrum Wien: https://www.gewaltschutzzentrum.at/wien/ 01/585-32-88 - 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 - Wiener Frauenhaus-Notruf 057722 - Österreichische Gewaltschutzzentren: 0800/700-217)

Onlineberatung HelpChat "Halt der Gewalt" (tägl. 18-22 Uhr und jeden Fr. von 9-23 Uhr): https://haltdergewalt.at )

