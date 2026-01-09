Ehefrau und Kinder bedroht: Mann in Wien festgenommen
Ein 54-jähriger Mann hat seine Frau am Mittwoch in Wien-Ottakring mit dem Umbringen bedroht. Er versetzte seiner Ehepartnerin Schläge, Tritte und stieß sie zu Boden.
Die Frau flüchtete mit der zehnjährigen Tochter, die 15-jährige Tochter war beim Eintreffen der Polizei noch beim alkoholisierten Vater in der Wohnung. Gegen den Mann wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wurde laut Polizei in eine Justizanstalt gebracht.
Mann ging auf seine Frau los
Der Mann soll nach Angaben der Polizei betrunken nach Hause gekommen sein, wie die APA schildert. Wegen einer Kleinigkeit kam es dann zu einem Streit, der eskalierte. Der Mann ging auf seine Frau los und zerstörte Gegenstände in der Wohnung, unter anderem eine Tür. Der Frau drohte er, sie umzubringen.
In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, unter anderem Hilfe und Informationen bei folgenden Adressen:
- Frauen-Helpline: online unter frauenhelpline.at und telefonisch unter 0800-222-555
- Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF): online unter aoef.at
- Frauenhaus-Notruf: unter 057722
- Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217
- Polizei-Notruf: 133
Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Auf der Webseite finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.
Als die Polizei eintraf, standen die Frau und die kleinere Tochter bereits vor dem Haus. Bei der Einvernahme des Mannes in der Wohnung fanden die Beamten heraus, dass der Mann bereits seit längerer Zeit Gewalt gegenüber seiner Frau und auch gegenüber seinen Kindern angewendet haben soll. Der 54-jährige Portugiese wurde vorläufig festgenommen.
