Ehefrau und Kinder bedroht: Mann in Wien festgenommen

Ein silbernes Polizeiauto mit Blaulicht steht auf der Straße.
Ein Streit in Ottakring eskalierte: Polizei nahm alkoholisierten 54-Jährigen fest, der seine Frau mit dem Umbringen bedrohte.
09.01.26, 14:51

Ein 54-jähriger Mann hat seine Frau am Mittwoch in Wien-Ottakring mit dem Umbringen bedroht. Er versetzte seiner Ehepartnerin Schläge, Tritte und stieß sie zu Boden.

Die Frau flüchtete mit der zehnjährigen Tochter, die 15-jährige Tochter war beim Eintreffen der Polizei noch beim alkoholisierten Vater in der Wohnung. Gegen den Mann wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wurde laut Polizei in eine Justizanstalt gebracht.

Mann ging auf seine Frau los

Der Mann soll nach Angaben der Polizei betrunken nach Hause gekommen sein, wie die APA schildert. Wegen einer Kleinigkeit kam es dann zu einem Streit, der eskalierte. Der Mann ging auf seine Frau los und zerstörte Gegenstände in der Wohnung, unter anderem eine Tür. Der Frau drohte er, sie umzubringen.

Als die Polizei eintraf, standen die Frau und die kleinere Tochter bereits vor dem Haus. Bei der Einvernahme des Mannes in der Wohnung fanden die Beamten heraus, dass der Mann bereits seit längerer Zeit Gewalt gegenüber seiner Frau und auch gegenüber seinen Kindern angewendet haben soll. Der 54-jährige Portugiese wurde vorläufig festgenommen.

