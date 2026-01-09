Ehefrau und Kinder bedroht: Mann in Wien festgenommen

Ein 54-jähriger Mann hat seine Frau am Mittwoch in Wien-Ottakring mit dem Umbringen bedroht. Er versetzte seiner Ehepartnerin Schläge, Tritte und stieß sie zu Boden.

Die Frau flüchtete mit der zehnjährigen Tochter, die 15-jährige Tochter war beim Eintreffen der Polizei noch beim alkoholisierten Vater in der Wohnung. Gegen den Mann wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wurde laut Polizei in eine Justizanstalt gebracht.

Mann ging auf seine Frau los

Der Mann soll nach Angaben der Polizei betrunken nach Hause gekommen sein, wie die APA schildert. Wegen einer Kleinigkeit kam es dann zu einem Streit, der eskalierte. Der Mann ging auf seine Frau los und zerstörte Gegenstände in der Wohnung, unter anderem eine Tür. Der Frau drohte er, sie umzubringen.