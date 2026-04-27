Wien

Jugendlicher nach Raubüberfall mit Messer festgenommen

Raub beim Gassigehen: Zwei Jugendliche attackieren Mann in Meidling – einer gefasst, einer flüchtig.
Johannes Weichhart
27.04.2026, 11:58

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Zwei Polizeiautos mit blau-rotem Streifen und dem Wort „Polizei“.

Ein nächtlicher Spaziergang mit dem Hund endete für einen jungen Mann in Wien mit einem Raubüberfall. Zwei Jugendliche sollen ihr Opfer im Bereich des Lorettoplatzes in Wien-Meidling attackiert haben – einer von ihnen zog laut Polizei ein Messer und hielt es dem Mann an den Hals.

Anschließend durchsuchten die Verdächtigen ihr Opfer nach Bargeld. Weil sie keines fanden, nahmen sie dem Mann eine Regenjacke und eine Weste ab und flüchteten.

Schwere Jungs aus Favoriten wegen Hunderter Straftaten vor Gericht

Der Überfallene konnte einen der Täter identifizieren, da er ihn aus der Wohnumgebung kannte. Ermittler fanden die geraubten Kleidungsstücke in der Wohnung des 16-jährigen Tatverdächtigen. Der junge Syrer wurde festgenommen.

Vorläufiges Waffenverbot

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 16-Jährige in eine Justizanstalt gebracht. Zudem sprachen die Behörden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot aus. Ein zweiter Verdächtiger ist weiterhin flüchtig.

Die Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord.

Blaulicht
kurier.at  | 

Kommentare