Jugendlicher nach Raubüberfall mit Messer festgenommen
Ein nächtlicher Spaziergang mit dem Hund endete für einen jungen Mann in Wien mit einem Raubüberfall. Zwei Jugendliche sollen ihr Opfer im Bereich des Lorettoplatzes in Wien-Meidling attackiert haben – einer von ihnen zog laut Polizei ein Messer und hielt es dem Mann an den Hals.
Anschließend durchsuchten die Verdächtigen ihr Opfer nach Bargeld. Weil sie keines fanden, nahmen sie dem Mann eine Regenjacke und eine Weste ab und flüchteten.
Der Überfallene konnte einen der Täter identifizieren, da er ihn aus der Wohnumgebung kannte. Ermittler fanden die geraubten Kleidungsstücke in der Wohnung des 16-jährigen Tatverdächtigen. Der junge Syrer wurde festgenommen.
Vorläufiges Waffenverbot
Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 16-Jährige in eine Justizanstalt gebracht. Zudem sprachen die Behörden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot aus. Ein zweiter Verdächtiger ist weiterhin flüchtig.
Die Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord.
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