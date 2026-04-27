Jugendlicher nach Raubüberfall mit Messer festgenommen

Ein nächtlicher Spaziergang mit dem Hund endete für einen jungen Mann in Wien mit einem Raubüberfall. Zwei Jugendliche sollen ihr Opfer im Bereich des Lorettoplatzes in Wien-Meidling attackiert haben – einer von ihnen zog laut Polizei ein Messer und hielt es dem Mann an den Hals.

Anschließend durchsuchten die Verdächtigen ihr Opfer nach Bargeld. Weil sie keines fanden, nahmen sie dem Mann eine Regenjacke und eine Weste ab und flüchteten.