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Kriminalität

Bewaffneter Räuber geht in Wien-Liesing leer aus

Der Plan ging nicht auf: Ein Räuber bedrohte den Mitarbeiter einer Wiener Tankstelle und forderte Geld. Doch der Angestellte ließ sich nicht einschüchtern.
02.08.2026, 11:53

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Das Blaulicht eines Einsatzfahrzeugs leuchtet hell.

Ein Räuber hat in der Nacht auf Sonntag bei einem Überfall auf eine Tankstelle in Wien-Liesing unverrichteter Dinge abziehen müssen. Der Bewaffnete hatte vom Angestellten gegen 23.00 Uhr Geld gefordert, was dieser jedoch verweigerte.

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Wien
Agenturen  | 

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