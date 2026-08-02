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Bewaffneter Räuber geht in Wien-Liesing leer aus
Der Plan ging nicht auf: Ein Räuber bedrohte den Mitarbeiter einer Wiener Tankstelle und forderte Geld. Doch der Angestellte ließ sich nicht einschüchtern.
Ein Räuber hat in der Nacht auf Sonntag bei einem Überfall auf eine Tankstelle in Wien-Liesing unverrichteter Dinge abziehen müssen. Der Bewaffnete hatte vom Angestellten gegen 23.00 Uhr Geld gefordert, was dieser jedoch verweigerte.
Der Unbekannte machte sich daraufhin ohne Beute aus dem Staub, berichtete die Polizei.
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