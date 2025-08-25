Raubversuch in Wien-Neubau: Passantin vereitelte Überfall
Zusammenfassung
- 48-jähriger Mann bedrohte in Wien-Neubau eine Bar-Angestellte mit Messer und forderte Geld.
- Eine Passantin reagierte auf die Hilferufe, worauf der Täter mit einer Flasche Likör flüchtete.
- Die beiden Frauen verfolgten den Mann und die Polizei nahm ihn wenig später fest; bei ihm wurden Suchtmittelutensilien, ein Messer und die Likörflasche gefunden.
In der Nacht zum Montag kam es in Wien-Neubau zu einem versuchten Raubüberfall. Ein 48-jähriger Mann soll kurz nach Mitternacht eine Weinbar betreten und von der Angestellten (27) Geld gefordert haben.
Als sich die Frau weigerte, soll der Verdächtige sie mit einem Messer bedroht haben.
Die 27-Jährige war allein in dem Lokal und schrie um Hilfe.
Passantin reagierte auf Hilferufe
Eine 22-jährige Passantin wurde dadurch aufmerksam und ging in die Bar: Der Mann - ein gebürtiger Tschetschene - war vom Auftreten der jungen Frau derart überrascht, dass er von seinem Vorhaben abließ und mit einer Flasche Likör, die er noch schnell an sich nahm, Richtung Innenstadt flüchtete.
Frauen verfolgten Räuber
Die 22-Jährige, eine Studentin aus Frankreich, sowie die Angestellte nahmen die Verfolgung des verhinderten Räubers auf und verständigten per Handy die Polizei. Beamte des Stadtpolizeikommandos Josefstadt konnten den Verdächtigen wenig später festnehmen.
Bei der Durchsuchung des 48-Jährigen fanden die Beamten diverse Utensilien zum Suchtmittelkonsum, ein Klappmesser sowie die entwendete Flasche Likör.
