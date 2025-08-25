Raubversuch in Wien-Neubau: Passantin vereitelte Überfall

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

In der Nacht zum Montag kam es in Wien-Neubau zu einem versuchten Raubüberfall. Ein 48-jähriger Mann soll kurz nach Mitternacht eine Weinbar betreten und von der Angestellten (27) Geld gefordert haben. Als sich die Frau weigerte, soll der Verdächtige sie mit einem Messer bedroht haben.

Die 27-Jährige war allein in dem Lokal und schrie um Hilfe. Passantin reagierte auf Hilferufe Eine 22-jährige Passantin wurde dadurch aufmerksam und ging in die Bar: Der Mann - ein gebürtiger Tschetschene - war vom Auftreten der jungen Frau derart überrascht, dass er von seinem Vorhaben abließ und mit einer Flasche Likör, die er noch schnell an sich nahm, Richtung Innenstadt flüchtete.