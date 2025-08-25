Streit um Geld: 19-Jähriger attackierte in Wien Familie mit Messer

In einer Wohnung in Wien-Donaustadt eskalierte am Sonntagnachmittag ein Familienstreit: Wie die Landespolizeidirektion Wien am Montag mitteilte, soll ein 19-Jähriger seinen Vater (44) sowie seine Schwester (17) geschlagen und mit diversen Gegenständen beworfen haben, unter anderem mit einer Vase.

Bei dem Streit sei es um Geld gegangen, hieß es.