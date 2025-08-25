Streit um Geld: 19-Jähriger attackierte in Wien Familie mit Messer
In einer Wohnung in Wien-Donaustadt eskalierte am Sonntagnachmittag ein Familienstreit: Wie die Landespolizeidirektion Wien am Montag mitteilte, soll ein 19-Jähriger seinen Vater (44) sowie seine Schwester (17) geschlagen und mit diversen Gegenständen beworfen haben, unter anderem mit einer Vase.
Bei dem Streit sei es um Geld gegangen, hieß es.
Der junge Syrer habe schließlich auch zu einem Küchenmesser gegriffen und seine Familie mit dem Umbringen bedroht. Als der Vater sich immer noch weigerte, ihm Geld zu geben, habe der 19-Jährige mehrmals auf die Arbeitsplatte in der Küche eingestochen.
Verdächtiger bereits polizeibekannt
Beamte des Stadtpolizeikommandos Donaustadt nahmen den Verdächtigen fest und verhängten Betretungs- und Annäherungsverbote sowie ein vorläufiges Waffenverbot. Der 19-Jährige, der laut Polizei bereits amtsbekannt ist, wurde wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung, der versuchten Körperverletzung sowie der schweren Nötigung angezeigt und in eine Justizanstalt gebracht.
