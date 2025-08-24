Mann ging in Wien mit Eisenstange auf Passanten los

In der Nacht von Freitag auf Samstag soll laut mehrerer Zeugen ein Mann auf der Mariahilfer Straße mit einer Eisenstange wild um sich geschlagen, damit auch Passanten bedroht und auf eine Hausfassade eingeschlagen haben.

Als die Polizei eintraf, bedrohte der 33-Jährige aus Afghanistan die Beamten ebenso. Die Polizisten forderten den Mann mehrfach auf, die Eisenstange wegzulegen. Er folgte der Anweisung, griff jedoch immer wieder danach.

Den Beamten gelang es schließlich, den Mann festzunehmen. Der Tatverdächtige versuchte sich mehrmals zu widersetzen, kratzte und trat die Polizisten mit seinen Füßen, sodass einer der Beamten dabei verletzt wurde.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann in eine Justizanstalt gebracht.