Raub in Wien: Täter klopfte an Wohnungstür und schlug auf Bewohner ein

Am Samstagabend soll ein derzeit unbekannter Mann an der Wohnungstüre eines 30-Jährigen in Rudolfsheim-Fünfhaus geklopft haben. Als der Bewohner seine Türe öffnete, soll der ihm der Täter mehrere Worte entgegengerufen haben und ihn mit Schlägen attackiert haben.

Weiters forderte der Tatverdächtige Bargeld. Der 30-Jährige übergab dem Mann eine Summe in einem fünfstelligen Eurobereich.

LKA ermittelt

Danach flüchtete der Unbekannte aus der Wohnung und das Opfer verständigte die Polizei. Der leicht verletzte Mann wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.