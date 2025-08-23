Gelegenheit hat Diebe gemacht, heißt es. Nachdem andere Kriminelle bereits in der Nacht auf Montag ein kleineres Möbelhaus in Wien-Brigittenau aufgebrochen, durchsucht, aber ohne Diebesgut wieder verschwunden waren, hat ein Trio die offenen Türen bemerkt und sich über Stunden bedient, berichtete die Polizei am Samstag.

Da die drei Männer keine Unbekannten waren, identifizierten sie die Ermittler auf den Videoaufnahmen und nahmen sie fest.