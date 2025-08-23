Gelegenheit machte Diebe in einem Wiener Möbelhaus
Gelegenheit hat Diebe gemacht, heißt es. Nachdem andere Kriminelle bereits in der Nacht auf Montag ein kleineres Möbelhaus in Wien-Brigittenau aufgebrochen, durchsucht, aber ohne Diebesgut wieder verschwunden waren, hat ein Trio die offenen Türen bemerkt und sich über Stunden bedient, berichtete die Polizei am Samstag.
Da die drei Männer keine Unbekannten waren, identifizierten sie die Ermittler auf den Videoaufnahmen und nahmen sie fest.
Während es die ersten beiden Einbrecher offenbar auf Bargeld abgesehen hatten, war die zweite "Partie" nicht so wählerisch. Über Stunden schleppte sie Berge von Diebesgut davon.
Nach ihrer Festnahme am Donnerstag benötigte man einen Transporter, um dem Möbelhaus die Waren wieder zurückzubringen.
Die Verdächtigen - 33, 53 und 62 Jahre alte Österreicher - sind geständig und wurden in eine Justizanstalt gebracht.
