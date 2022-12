Über 700 Gramm Kokain in Wien sichergestellt: 39-Jährige in Haft

Eine 39-jährige Frau befindet sich seit Mittwoch in Haft, nachdem sie wegen des Verdachts des Suchtmittelhandels festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht worden war. Die bosnische Staatsangehörige wurde gegen 18 Uhr in Brigittenau, Leithastraße, von Beamte des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle West, festgesetzt. 734 Gramm einer Substanz wurden sichergestellt, bei der es sich vermutlich um Kokain handelt.

Bei der Durchsuchung der Wohnung der Verdächtigen wurde ein dort anwesender 29-jähriger serbischer Staatsangehöriger ebenfalls wegen des Verdachts des Suchtmittelhandles vorläufig festgenommen, da in der Wohnung ebenfalls Drogen gefunden wurden. Den Großteil der Suchtmittel hatte jedoch die Frau bei sich, sagte Polizeisprecherin Barbara Gass gegenüber der APA. Auch 1.600 Euro an Bargeld wurde im Zuge der Amtshandlungen sichergestellt, der Mann auf freiem Fuß angezeigt.

