Ein 33-jähriger deutscher Staatsbürger ist am Mittwoch gegen 15.30 Uhr in einer Wohnung in Wien-Hietzing wegen Verdachts auf schweren Raub festgenommen worden. Wie die Landespolizeidirektion berichtet, wird dem Mann der Überfall auf eine Tankstelle in Meidling am Dienstag, dem 29. November, zur Last geleget. Ein Fluchtversuch misslang dem Verdächtigen, dieser wurde von Beamten des Stadtpolizeikommandos Meidling vereitelt.

Die Festnahmeanordnung nach dem schwerem Raub, bei dem ein Angestellter mit einer Pistole bedroht und zur Herausgabe von Bargeld genötigt wurde, lag bereits vor, jedoch kam es bei den Vorerhebungen zur geplanten Vollstreckung zu einem Einsatz an der Wohnadresse des Tatverdächtigen. Ein Mann hörte lauten Streit aus der Wohnung und verständigte den Notruf.