U2-Verlängerung in Wien: "Debohra" bald fit für zweite Runde

Auch Tunnelvortriebsmaschinen müssen gelegentlich eine kleine Pause einlegen. So auch die fleißige „ Debohra “, die sich für die Wiener Linien und die Verlängerung der U2 durch den Wiener Untergrund gräbt.

Im Juli hat sie eine wichtige erste Etappe geschafft, als sie erfolgreich am Augustinplatz im siebenten Bezirk angekommen ist und damit die erste Tunnelröhre vollendet hat. Bevor sie aber wieder am Matzleinsdorfer Platz für die zweite Tunnelröhre loslegen kann, steht eine Generalüberholung an: Debohra wird gründlich gereinigt, gewartet und teilweise demontiert. Einzelne Teile, wie etwa das Schneidblatt (siehe Foto), werden aus der Erde gehoben und oberirdisch zum Startpunkt transportiert. Der Rest von Debohra wird unterirdisch in Richtung Matzleinsdorfer Platz zurückgeschoben. Von dort aus startet sie im Herbst erneut in Richtung Augustinplatz, so die Wiener Linien.

Kraftpaket Debohra

Zwei Kilometer hat die 1.300 Tonnen schwere Tunnelvortriebsmaschine seit ihrem Start im September zurückgelegt – im Schnitt zehn Meter pro Tag. 83.000 Kubikmeter Erde hat sie auf ihrem Weg durch die Tiefen der Stadt ausgehoben, was dem Volumen der Wiener Staatsoper entspricht. Der Aushub wurde zentral über einen Schacht am Matzleinsdorfer Platz abtransportiert.