Morgenverkehr: U4 mit Verzögerungen

Die neue Woche startet für Öffi-Pendler mit Wartezeiten: Wer in der Früh auf die U-Bahnlinie U4 angewiesen ist, muss sich auf Verzögerungen einstellen.

Wegen eines Polizeieinsatzes in der Station Spittelau ist die Linie U4 in Fahrtrichtung Hütteldorf an der Weiterfahrt gehindert. Die Störung dauert voraussichtlich bis 07:20 Uhr.

Erinnerung: Wegen Gleisbauarbeiten im Bereich der Station Landstraße fährt die U4 bis inklusive 5. November nicht zwischen Karlsplatz und Schwedenplatz. Ersatzweise kann man die Linien U1, U3 und 2 nutzen.

Wegen Gleisbauarbeiten im Bereich Hietzinger Hauptstraße fährt die Linie 10 nur zwischen Dornbach und Hietzing U. Ersatzweise benützen Sie bitte die Linien U4, 60,54A und 54B. Die Störung dauert bis 02.11. Betriebsschluss.

Wegen Gleisbauarbeiten ist die Linie 38 bis inklusive 2.11. eingestellt. Weichen Sie auf die Linie 37 und zwischen Grinzing und Nußdorfer Straße auf den Ersatzbus 38E oder weiträumig auf die Linien U2, U4, U6, S45 und 38A aus.

Wegen Gleisbauarbeiten bis inklusive 31.10. fährt die Linie 49 nur zwischen Hütteldorf, Bujattigasse und Urban-Loritz-Platz. Weichen Sie auf die Linien U3 und 48A aus.

