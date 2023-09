U-Bahnen: Verspätungen im Morgenverkehr

Die neue Woche startet für U-Bahn-Pendler mit einer Geduldsprobe: Wer in der Früh auf die U-Bahnlinien U1 bzw. U4 angewiesen ist, muss sich auf Verzögerungen einstellen.

Wegen eines schadhaften Fahrzeuges in der Station Rennbahnweg ist die Linie U1 in Fahrtrichtung Oberlaa an der Weiterfahrt gehindert.

Nach einer Fahrtbehinderung kommt es auf der Linie U4 zu unterschiedlichen Intervallen.

