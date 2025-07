U-Bahnausbau in Wien: "Debohra" schafft es zum Augustinplatz

Von Jasmin Sharma

Die Tunnelvortriebsmaschine „Debohra“ hat es vom Matzleinsdorfer Platz zum Augustinplatz geschafft. Eine lange Verschnaufpause hat sie allerdings nicht.

83.000 Kubikmeter Erdaushub hat die Tunnelvortriebsmaschine (TVM) schon ausgegraben, das entspricht dem Volumen der Wiener Staatsoper. „Debohra“, den Namen hat die TVM in einem Online-Voting der Wiener-Linien bekommen, gräbt sich seit September 2024 durch den Untergrund Wiens. Gestartet am Matzleinsdorfer Platz ist sie jetzt am Augustinplatz im 7. Bezirk angekommen. Ein wichtiger Meilenstein im großen U5xU2-Ausbau, wie die Wiener Linien bekanntgeben.