U-Bahn-Bau: Fast 4,5 Millionen Euro Förderung für Unternehmen
Seit 2018 gibt es die U-Bahn-Förderung der Wirtschaftsagentur, die darauf abzielt, Betrieben zu helfen, die durch den U-Bahn-Bau beeinträchtigt sind.
Gefördert werden dabei etwa der Mietzins oder Investitionen wie die Anschaffung neuer Geräte und Maschinen, bauliche Maßnahmen, Anmietung zusätzlicher Geschäftsflächen, Sach- und Materialkosten bei Initiativprojekten, "also Ideen, um den Umsatz der Betriebe in der Bauphase anzukurbeln", heißt es seitens der Wirtschaftsagentur.
"Ich bin ein großer Fan"
Die Unternehmer, die einen Anspruch darauf haben, sind über die Unterstützung froh. Das bestätigt etwa Andreas Schwirtz vom Lokal Annie kocht: "Ich bin ein großer Fan davon.“
Und das wird auch durchaus in Anspruch genommen. Insgesamt wurden 4.457.523,05 Euro an Förderungen für 691 eingereichte Projekte bezahlt.
Unterstützt werden die Unternehmer etwa bei den Mieten (auch, wenn Unternehmer Eigentümer sind) und bei den angeführten Initiativprojekten. 2018 wurden sieben Projekte um insgesamt knapp 40.000 Euro gefördert, die Anträge sind in den Jahren fast immer gestiegen.
Die meisten Förderprojekte gab es 2022 mit 146, als mehr als 800.000 Euro ausgeschüttet wurden.
126 Projekte wurden 2025 gefördert
Im Jahr 2025 waren es „nur“ 126 Projekte, ausgezahlt wurde eine Fördersumme von über 1,2 Millionen Euro. 984.117 Euro wurden dabei für Mietbeihilfen bezahlt, an Initiativprojekte gingen knapp mehr als 240.000 Euro.
In Summe wurden seit 2018 insgesamt knapp 3,7 Millionen Euro für Mieten zugeschossen, fast 770.000 erhielten Unternehmer für Projekte. Rund um den Frankhplatz ist die Zahl der Förderungen von einer im Jahr 2020 auf 21 im Jahr 2025 gestiegen.
Insgesamt wurden im Bereich des Frankhplatzes - also jenes Bereichs, wo die U-Bahn schon Ende 2026 halten sollte - seit 2020 insgesamt 792.974,67 Euro an Förderungen ausbezahlt, der überwiegende Teil davon, nämlich über 710.000 Euro, als Mietzuschuss.
