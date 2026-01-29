U-Bahn-Bau: Fast 4,5 Millionen Euro Förderung für Unternehmen

Seit 2018 gibt es die U-Bahn-Förderung der Wirtschaftsagentur, die darauf abzielt, Betrieben zu helfen, die durch den U-Bahn-Bau beeinträchtigt sind.

Gefördert werden dabei etwa der Mietzins oder Investitionen wie die Anschaffung neuer Geräte und Maschinen, bauliche Maßnahmen, Anmietung zusätzlicher Geschäftsflächen, Sach- und Materialkosten bei Initiativprojekten, "also Ideen, um den Umsatz der Betriebe in der Bauphase anzukurbeln", heißt es seitens der Wirtschaftsagentur.

"Ich bin ein großer Fan"

Die Unternehmer, die einen Anspruch darauf haben, sind über die Unterstützung froh. Das bestätigt etwa Andreas Schwirtz vom Lokal Annie kocht: "Ich bin ein großer Fan davon.“

Und das wird auch durchaus in Anspruch genommen. Insgesamt wurden 4.457.523,05 Euro an Förderungen für 691 eingereichte Projekte bezahlt.