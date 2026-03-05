Tumulte vor islamischem Zentrum in Wien-Floridsdorf

Bereits am Nachmittag strömten iranische Hardliner am Dienstag nach Floridsdorf, um dort in einem islamischen Zentrum in der Floridsdorfer Richard-Neutra-Gasse den Todes von Iran-Führer Ayatollah Ali Khamenei zu betrauern.

Zeitgleich formierte sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine ordnungsgemäß angezeigte Kundgebung von -großteils - Exil-Iranern, die sich gegen das Treffen richtete. Die Stimmung blieb zunächst angespannt, aber ruhig.

Gegen 20 Uhr war die Veranstaltung zu Ende, die Besucher verließen das Gebäude. Einige von ihnen versuchten dann aber, die Straße zu überqueren und zur Demo zu gelangen. Die Polizei stellte sich dazwischen und verhinderte ein direktes Aufeinandertreffen der beiden Gruppen. Bis 21 Uhr ebbte der Abstrom der Teilnehmer ab, auch die Demonstration löste sich zunehmend auf. Um 21.30 Uhr wurde der Einsatz offiziell beendet. Nur noch wenige Personen räumten Transparente und Gegenstände weg – scheinbar war die Lage unter Kontrolle.

Doch nur wenige Minuten später waren erneut die Sirenen der Polizeiautos zu hören: Mehrere Notrufe waren gegen 22 Uhr eingegangen. Rund 70 Personen hatten sich wieder vor der Einrichtung versammelt – und diesmal flogen nicht nur Worte. Stöcke und Holzlatten eingesetzt Nach Angaben der Polizei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der auch Stöcke und Holzlatten eingesetzt wurden. Beamte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf sowie Spezialkräfte der WEGA rückten aus und brachten die Situation rasch unter Kontrolle. Ermittlungen ergaben, dass sowohl Teilnehmer der religiösen Veranstaltung als auch der vorherigen Kundgebung an den Ort zurückgekehrt waren – mit fatalen Folgen.