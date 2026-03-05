Wien

Mitten in Behandlung: Polizei stoppt illegale Beauty-Ärztin

Die Ärztin war gerade dabei, Botox zu verabreichen.
05.03.2026, 10:33

Nach einer Anzeige hat die Finanzpolizei am Wochenende eine illegale Beauty-Ärztin auf frischer Tat ertappt. Die Medizinerin war aus einem Drittstaat eingereist und gerade dabei, einer Patientin Botox-Spritzen im Gesicht zu verabreichen.

Darf in Österreich nicht praktizieren

Sie gab zu, bereits in der Vergangenheit mehrfach Patienten in Österreich behandelt zu haben, obwohl sie hierzulande nicht praktizieren darf, zudem zahlte sie keine Steuern, so das Finanzministerium am Donnerstag.

